Susic, 4-1'lik mağlubiyetin ardından konuştu

Fenerbahçe'yi galibiyetinden dolayı kutlayarak konuşmasına başlayan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, "Fenerbahçe bizden uzak ara farkla iyi oynadı. Çok büyük boş alanlar bıraktık. Bunun üstüne bir sürü yanlışlar yaptık. Savunmada hatalar yatık. Tekrar ifade etmeliyim ki Fenerbahçe bizden iyi oynadı. İlk yarının son dakikasında golü yemeseydik devreye 1-1 gitseydik sonuç belki farklı olabilirdi" dedi.
''2-3 OYUNCUMUZ UĞRAŞTI AMA OLMADI''
Defans oyuncularının hatalarıyla ilgili bir soruya Susic, "Sadece tek tarafa bakmamak lazım birçok oyuncumuz normal performansından kötü oynadı. 2-3 oyuncumuz maçta uğraştı ama Fenerbahçe bizden daha iyi mücadele etti" şeklinde cevap verdi.
''BU AKŞAMKİ OYUN EN İYİ OYUNUMUZ DEĞİL''
Konyaspor maçının on birini sahaya sürdüğünü dile getiren Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, "Mantıklı olan aynı kadroyla Fenerbahçe maçına çıkmaktı, biz de öyle yaptık. Bu akşam oynayan takım bizim kapasitemizdeki en iyi takım değil. Welinton ve N'sakala kulübedeydi ve sakatlıkları vardı. Bizim 2-3 oyuncumuzun olmaması bize çok fazla handikap olarak geri döndü. Ben onların bir an önce takıma katılmalarını ve en iyi performanslarını vermelerini bekliyorum."
- Alanyaspor-Fenerbahçe
- Saffet Susic
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