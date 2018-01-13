Akbank Sanat, 25’inci yıl heyecanı yaşıyor. 1993’te kurulan ve “Değişimin hiç bitmediği yer” söylemiyle ülkemizde çağdaş sanat alanında çok önemli etkinlikler düzenleyen Akbank Sanat uluslararası birçok projeye de imza attı. Şimdi de 25’inci yıldönümü kapsamında, 13 Ocak-10 Mart tarihleri arasında İngiliz sanatçı Susie MacMurray’ın Garip Meyve (StrangeFruit) sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. HT Cumartesi'nden Serdar Yazıcı'nın haberi...

Herkesin dünyayı keşfetmek ve anlamak için farklı yolları olduğunu belirten MacMurray, sanatçıları ve bilim insanlarını birbirlerine benzetiyor. Ona göre amaç aynı, fakat araç farklı... Sergisinde sanat-kadın ikilisinde ve ikileminde tamamlayıcı olanla eksik olanı irdeleyen sanatçıya bunu sözle mi yoksa çalışma şekliyle mi anlatmanın daha zor olduğunu soruyorum. Kendisi bunu yaşayarak tecrübe edinmiş. Çok gençken bir klasik müzik profesyoneli olarak Manchester’da Halle Orkestrası, Lizbon’da Gulbenkian Orkestrası gibi senfoni orkestralarında yer almış. Fakat güzel sanatlar okuluna gittiğinde, görsel sanatların kendisi için müzikten daha uygun bir dil olduğunu fark etmiş. Şu an yaptığı işte daha özgür olduğunu ise şöyle ifade ediyor: “Bir sanat eseri bazen ne kadar çok kelime kullanırsanız kullanın asla tam anlamıyla açıklayamayacağınız veya tanımlayacağınız şeyler hakkında konuşabilir”.

Garip Meyve sergisi (StrangeFruit) Sanatçı: Susie MacMurray Sergi Tarihi: 13 Ocak – 10 Mart 2018 Yer: Akbank Sanat

KIRMIZI KADİFE VE PASLI DİKENLİ TEL

Sözü bugün İstanbul’da açılan sergisine getiriyorum. Küratörlüğünü Hasan Bülent Kahraman’ın yaptığı sergi, yukarıda da bahsettiğim gibi sanat-kadın ikilisinde ve ikileminde tamamlayıcı olanla eksik olanı irdeliyor. Macmurray, İstanbul’da sergi açmaktan onur ve mutluluk duyduğunu belirterek sergisini anlatıyor: “‘Garip Meyve’ ismi, bu sergi için özel olarak yaratılan ve kırmızı ipek kadifeyle paslı askeri dikenli telden yapılmış bir eserden geliyor. Eserlerimin özünde her zaman ikiliklere ve paradokslara duyulan ilgi yer alıyor, nesnelerin aynı anda nasıl hem kırılgan hem güçlü olabileceği sorgulanıyor.” Sanatçının RugUnderlay, OstrichFeathers gibi eserlerinde modaya göndermeler var. Tabii modayla ilgili görüşünü sormadan da edemiyorum. Cevap da göndermedeki eserler kadar güzel: “Moda ile yüzeysel anlamda pek ilgilenmiyorum. Daha çok ilgimi çeken, temel kimliği, kültürel olarak nasıl ifade edildiği ve insan olmanın doğası hakkında neler söyleyebildiği.”

Bugün açılan sergiyi 10 Mart’a kadar Akbank Sanat binasında ziyaret edebilirsiniz.