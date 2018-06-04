HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmir’de tarih öğretmeni Sema Gür’ün ve arkadaşlarının 2013 yılında saçlarını ve bisikletlerini çiçeklerle donatarak başlattığı Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, farklı ülkelerden gelen teklifler üzerine yurt dışına açılmaya hazırlanıyor. Sema Gür, “Yabancı basın bize ilgi gösterince Almanya, Tunus ve Azerbaycan’dan da teklif aldık. Resmi prosedürler tamamlandıktan sonra yabancı kentler belirleyerek yurt dışında da İzmir ile eş zamanlı turlar düzenleyeceğiz” dedi.

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