Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Alo 136 ihbar hattına yapılan Susurluk’ta bir akaryakıt istasyonunda mazota yağ karıştırıldığı ihbarı, Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletildi. İhbar üzerine harekete geçen Bursa Gümrük Muhafaza ekipleri, ihbarda bildirilen akaryakıt istasyonu takibe aldı.

Yapılan takipte kamyon şoförlerinin istasyonda sürekli aynı pompaya yanaştıkları tespit edilerek, pompada kaçak akaryakıt satışına imkan veren düzenek olabileceği değerlendirildi. Gün boyu süren takibin ardından akşam saatlerinde istasyona operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan ölçümlerde şüpheli pompadan alınan motorin numunesinden geçersiz sonuç alınması üzerine Susurluk Cumhuriyet Savcısından alınan talimatla istasyonda kapsamlı bir arama başlatıldı. İstasyon ve çevresinde yapılan aramada, istasyon çalışanları tarafından iptal edildiği söylenen ancak yerinden çıkarılmadığı görülen tankın gizli tank olarak kullanıldığı ve içinde 10 ton 760 kilo kaçak motorin bulunduğu ortaya çıkarıldı. Ayrıca istasyonda kullanılan bilgisayarda kullanılan bir programla yazarkasalardaki mali hafızaların silindiği anlaşıldı.

Gizli tanktan akaryakıt satışına imkân veren düzenek gümrük muhafaza personelince sökülerek, ele geçirilen 10 ton 760 kilogram kaçak motorine el konuldu. Susurluk Cumhuriyet Savcılığının olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

İZMİR BORNOVA'DA KAÇAK AKARYAKIT TANKI BULUNDU

İzmir'de polis ekipleri, yaptıkları operasyonla akaryakıt kaçakçılığı yapan 1 kişiyi yakalarken, 4 bin 400 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirdi.

İzmir’de akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İzmir Bornova’da bulunan bir iş yerinde yüklü miktarda kaçak akaryakıt bulunduğu tespit edildi. Burada akaryakıt ürünlerinin garajlara park amaçlı gelen tır ve kamyonlara yakıt olarak satışının yapıldığı ihbarını alan İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Bornova’daki bir kamyon garajında yapılan aramada, toprak altına gömülü vaziyette plastik akaryakıt tankı buldu. İş makinesiyle yerinden çıkartılan gizli tankın içerisinden toplam 4 bin 400 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan Ş.U. (54) ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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