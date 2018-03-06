Süt, peynir, yumurta sakın enflasyonu unutma

Tüketici fiyatları şubatta gıda fiyatlarındaki sert yükseliş öncülüğünde yüzde 0.5 beklentisinin üzerinde yüzde 0.73 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise beklenti olan tek haneye yaklaşamadı ve yüzde 10.26’da kaldı.
Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, enflasyonu yukarıda tutan, gıda fiyatlarındaki yüzde 2.24’lük artış olurken bu kalem 0.73’lük aylık artışın 0.52’sini oluşturdu. Gıda içinde ise süt, peynir ve yumurta kalemi başrol oynadı. Süt, yumurta ve peynirde aylık artış yüzde 2.86 olurken yıllık artış ise yüzde 18.41’i buldu. Bu rakam gıda ürünlerinin yıllık artışı olan yüzde 10.27’yi neredeyse ikiye katladı. 2017 Şubat ayında da süt, peynir ve yumurtada artış yüzde 9.82 ile tüm gıda enflasyonunun üstünde seyretmişti.
Ekmekteki gramaj değişikliği de fiyatı yüzde 1.75 yukarı taşırken ekmeğin hesaplamadaki ağırlığı tek başına yüzde 2.1 olduğu için genel enflasyonu yukarı itti. Etteki enflasyon ise hükümetin aksiyonları ile aylık yüzde 1.82 ve yıllık yüzde 7.92’de kaldı. Gıda ürünlerinden meyvelerde yaşanan yüzde 4.67 ve sebzelerdeki yüzde 1.74’lük artış da enflasyonu yukarı taşıdı. Meyvelerde yıllık enflasyon yüzde 14’ü geçti.
HAVALAR SAĞLIKTA FİYAT ARTIŞINDA ETKİLİ OLDU
Ana harcama grupları itibarıyla aylık en yüksek artış yüzde 2.57 ile sağlık grubunda gerçekleşti. Bu durum havaların sıcak gitmesi nedeniyle hastalıkların artmış olmasına bağlanıyor. Sağlık grubunu yüzde 2.24 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 1.89 ile eğlence ve kültür yüzde 1.23 ile ev eşyası ve yüzde 0.95 ile lokanta ve oteller takip etti.
Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 4.09 ile giyim ve ayakkabı oldu. Yıllık en fazla artış yüzde 15.66 ile ev eşyasında yüzde 13.19 ile ulaştırmada gerçekleşti. Giyim ve ayakkabı enflasyonu yüzde 11.77, lokanta ve oteller yüzde 11.53 ve eğitim yüzde 10.88 arttı.
MERKEZİN SIKI DURUŞUNU KORUMASI BEKLENİYOR
TÜİK verilerine göre, Merkez Bankası’nın da yakından izlediği özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden “B” şubat ayında yıllık olarak yüzde 12.31’den yüzde 12.26’ya, “C” yüzde 12.18’den yüzde 11.94’e geriledi.
Yİ-ÜFE ise şubatta yüzde 2.68 artış gösterdi. Bu artış yıllık bazda üretici enflasyonunu ocak ayındaki yüzde 12.14’ten şubatta yüzde 13.71’e yükseldi. HEDEF YÜZDE 5 Ekonomistler çekirdek göstergelerde düşüşün olumlu ancak sınırlı kaldığını belirtirken bu kapsamda TCMB’nin yüzde 12.75 seviyesindeki ortalama fonlama maliyetinde kısa vadede bir düşüşü olası görmüyorlar.
Merkez Bankası enflasyonu düşürmeye odaklı ve sıkı bir politika duruşu altında, enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 7.9 olarak gerçekleşeceğini, 2019 yıl sonunda yüzde 6.5’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyor.
TEK HANE BAHARA KALDI
Ekonomistler baz etkisiyle yıllık enflasyonun gerilediğini, tek hanenin bahar aylarında görülebileceğini ancak yılın son çeyreğine kadar dalgalı seyirle kalıcı bir tek haneli enflasyon öngörmediklerini söylüyor.
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