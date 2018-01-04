Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, dünyada kişi başı yıllık 300 litre süt, 11 kilogram et tüketildiğini, Türkiye'de ise bu rakamların sütte 220 litre, ette ise 15 kilogram olduğunu belirtti.
AA'nın haberine göre; geçen yılı 18,5 milyon ton süt, yaklaşık 1 milyon ton et üretimiyle bitirdiklerini kaydeden Tezel, "Öyle ümit ediyoruz ki 2018 yılı gerek sektörün gerekse Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bu üretimin üzerinde bir üretime hazırlıklı girmesiyle daha ümitli bir yıl olacak" dedi.
"HAYVANSAL PROTEİNDEN ZENGİN BESLENME ANLAYIŞI İLE BESLENMELİYİZ"
Tezel, yeni yılda sektörde gelmeleri gereken belli noktaların, aşmaları gereken birtakım engellerin olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bugün Türkiye'de henüz yılda 220 litre kişi başı süt tüketiyoruz. Bu, dünya ortalamasında 300 litrelerde. Aradaki açığı kapatmalıyız. Bununla birlikte et tüketimi de dünyada 11 kilogram, ABD'de 80 kilogram, Avrupa Birliği'nde (AB) ortalama 45 kilogram kırmızı et tüketimi varken, biz maalesef hala 15 kilogramlardayız. Bu açıkları, hayvansal protein ihtiyacımızı kapatıyor olmamız lazım. Daha az hastane, daha uzun emeklilik ömrü için bu elzem. Türkiye nüfusu bugün için genç bir nüfus. Ortalama yaşımız 31. Ancak çalışan nüfusumuz, 15 yaş ve 64 yaş arasında. Bu da yaklaşık olarak yüzde 68. Ekmek kazanan, ülkeye bakan bu nüfusu korumamız lazım. Bu ülkenin çocuklarını geleceğe sağlıklı nesiller olarak yetiştirebilmemiz için mutlaka hayvansal proteinden yana zengin bir beslenme anlayışı ile besliyor olmamız lazım. Bunun için de daha çok süt ve daha çok et tüketmeliyiz."
"TÜRKİYE'DE SÜT SIKINTISI YOK"
Türkiye'de süt sıkıntısı yaşandığına dair söylentilere değinen Tezel, "Çok şükür ki Türkiye'de süt sıkıntısı yok." ifadesini kullandı.
Tezel, dünyada 800 milyon ton, AB'de 165 milyon ton, Türkiye'de ise 18,5 milyon ton süt üretimi olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi: "Yani dünyanın yüzde 2,3'ü, AB'nin yüzde 11'i kadar üretimimiz söz konusu. Yani iyi bir noktadayız. Ancak bizim temel problemimiz kayıt dışını halledebilirsek ve istenilen şekilde tüketicimize süt ürünlerini işleyerek ulaştırabilirsek biz bu açığı kapatırız. Elbetteki hiçbir zaman süt gibi temel bir besin maddesine 'yeterli' dememeliyiz. Daha çok daha çok artırmalıyız. Bakanlığımızın çok ciddi bir vizyonu var ve bunun peşindeyiz hep beraber gerek kamu gerek sektör. 2023'te 23 milyon ton hedefimiz var, bunun peşinde koşuyoruz hepimiz. Tabii ki Türkiye'nin artan nüfusu içinde daima süt ve et üretimimizi artırıyor olmamız gerekiyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.