Suu Çii'nin Nobel Ödülü geri alınamadı ama o ödül iptal edildi

Myanmar'da yaşanan katliama yönelik süren tepkilere kulak tıkayan ve uydu görüntüleri yayınlanmasına rağmen Myanmar'da katliam olmadığını öne süren Suu Çii'nin Nobel Ödülü'nün geri alınması için imza kampanyası başlatılmış, Nobel Barış Ödülü Komitesi ise Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin 1991'de layık görüldüğü Nobel Barış Ödülü'nün geri alınamayacağını bildirmişti.

Ülkelerin süren katliama ve ulaştırılamayan yardımlara yönelik tepkileri sürerken, siyasi olarak tutuklu olduğu yıllarda Birleşik Krallık'taki ikinci büyük sendika UNISON tarafından verilen ödül Myanmar krizi yüzünden iptal edildi.

Myanmar Lideri Aung San Suu Kyi'ye bu ödül 2010 yılında Myanmar'daki asker hükümete karşı demokrasinin yayılmasına destek vererek çalıştığı için verilmişti. UNISON'dan yapılan açıklamada, "Biz Aung San Suu Kyi'ye verdiğimiz onur üyeliğini iptal ettik. Arakanlılara yapılan işkencenin durdurulmasını ondan ayrıca rica ettik" denildi.

UNISON ödülü ile birlikte Londra'daki London School of Economics ve Bristol Universitesi tarafından Suu Kyi'ye verilen 'Onursal Doktora' ve 'President' ödüllerinin geri alınmasının da düşünüldüğü belirtildi.

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