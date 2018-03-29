Ülkenin sermaye piyasası kurulu haziran sonunda yeni piyasa kurallarının hazır olacağını belirtti. Fiyat istikrarı olarak bilinen mekanizma özellikle gelişmekte olan ülkelerde kullanılıyor.

Devlet teşekkülü olan Aramco, bu yıl yüzde 5 oranındaki halka arzla 100 milyar dolar toplamayı hedefliyor ve yerel yetkililer borsa kotasyonu için piyasa kurallarını gözden geçiriyor. Suudi yetkililer, dünyanın en büyük halka arzı olması beklenen Aramco'nun uluslararası piyasalarda da listelenmesini istiyor ancak yer konusunda henüz karar verilmiş değil. Öncelik ise ülke borsasası Tadawul'da başlanıp sonradan dış piyasalara açılması.