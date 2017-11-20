Suudi Arabistan'da benzine ek vergi

Suudi Arabistan Vergi Dairesi, Twitter'dan yaptığı duyuruda, 1 Ocak 2018'den itibaren benzinde yüzde 5 katma değer vergisi uygulamayı planladığını bildirdi.

Zekat ve Vergi Genel Otoritesi'ne ait Twitter hesabındaki açıklama, Suudi vatandaşlarından gelen bir soruyu yanıt olarak yapıldı.

Suudi Arabistan, Veliaht prens Mohammed bin Salman'ın politikalarıyla ekonomide serbestleşme ve çeşitlendirme ile küresel entegrasyona yöneldi.

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