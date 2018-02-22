Suudi Arabistan, ekonomik ve sosyal reformlar kapsamında eğlence sektöründe 10 yılda 64 milyar dolar ayıracağını açıkladı.

Yakın zamanda kurulan ve ülkedeki konser ve eğlence etkinliklerini düzenleyen Eğlence Genel Müdürlüğü Yöneticisi Ahmad bin Aqeel al-Khatib konuya ilişkin açıklamasında, yatırımların finansmanının hem devlet hem de özel sektör tarafından karşılanacağını söyledi.



Eğlence Genel Müdürlüğü´nden hafta başında yapılan açıklamada 2018 yılında 56 şehirde 5 binden fazla etkinlik planlandığı söylenmişti. Khatib bir opera binası için temel atma işleminin yapıldığını vurgulayarak, "Şimdiden altyapıyı hazırlıyoruz; 2020´de gerçek bir değişime tanıklık edeceksiniz" dedi. Etkinliklerin düzenlenmesi için 500 firmanın akredite olduğu da belirtildi.



Geçen aylarda konser düzenleyen, çizgi roman kongresi gerçekleştiren (Comic-Con) ve kadın erkek karışık ulusal kutlamaları ilk kez yapan Suudi Arabistan´da Veliaht Prensi Mohammed bin Salman önderliğinde "Vizyon 2030" programı kapsamında birçok alanda reform gerçekleştiriliyor.

Gelecek ay, 35 yıllık yasağın ardından ülkede sinema salonlarının da açılacağı belirtilmişti