Suudi Arabistan'da yayımlanan yeni kraliyet kararnameleriyle Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı emekliye sevk edildi.

Kararnameyle Kara Kuvvetleri Komutanının da aralarında olduğu birçok üst düzey isim de görevden alındı.

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