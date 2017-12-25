Ülkenin doğusunda Katif'te yaşayan, Aralık 2016'da evinin dışından alınarak zorla götürülen El Cirani'nin cesedine, bir kasabadaki çiftlikte ulaşıldığını Ortadoğu'da ezeli düşmanı İran'la yıllardır kozlarını paylaşan Suudi Arabistan duyurdu.

Basra Körfezi kıyısındaki kentte gerçekleşen olayın üstünden bir yıl geçtikten sonra Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, El Cirani'yi arayan güvenlik güçlerinin hakimi kaçıranlarla çatışmaya girdiğini bildiriyor. 19 Aralık'taki çatışmada hakimi kaçıranlardan biri öldürüldü, diğeri canlı yakalandı. Bir askerin de öldüğü çatışmanın ardından bölgeyi arayan güvenlik güçleri, El Cirani'nin cesedini Avamiya kasabasındaki bir çiftlikte buldu.

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