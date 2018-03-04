"El-Ahsa Koşuyor" sloganıyla düzenlenen ve farklı kategorilerde çok sayıda yarışın düzenlendiği maratona, kadın, erkek, profesyonel, amatör, genç, yaşlı, yerli ve yabancı her kesiminden geniş katılım oldu.

AA'nın haberine göre, El-Musa İhtisas Hastanesi, Suudi Arabistan Spor Genel Müdürlüğü, Eğlence Kurumu ile El-Ahsa Belediyesi'nin sponsorluğunda düzenlenen maratona katılan kadınlara "tesettürlü olma" şartı getirildi.

Maraton kapsamında düzenlenen 3 kilometre kadın koşusunda Muzne En-Nassar, farklı uyruklardan bin 500 kadını geride bırakarak birinci oldu. Yaşlılar kategorisinde Muhammed ed-Duseri, profesyoneller kategorisinde ise Hüseyin Ceman birinci oldu.

Amatörler kategorisinde düzenlenen 5 kilometrelik yarışı hiç ara vermeden tamamlayan engelli Hüseyin Huveykim'e ise takdir ödülü verildi. Huveykim basına yaptığı açıklamada, bir sonraki maratonda engellilere özel yarış düzenlenmesini istedi.

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