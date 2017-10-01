Suudi Arabistan'da kadınlara yasağın kalkması şöförleri vuracak

Suudi Arabistan'da kadınlara otomobil kullanma hakkının verilmesi, ülke ekonomisinde de önemli değişiklikler yaratacak gibi gözüküyor. Şimdiye kadar Suudi kadınlar otomobilleri kendileri kullanamadığı için şöför çalıştırmak zorunda kalıyordu. Sayıları 1.4 milyona ulaşan bu şöförlerin çoğu Güney Asya ve Filipinli. Ancak bundan sonra kadınlar yollara kendi çıkma hakkı kazandığı için, özel şöförlük hizmeti üzerinde de kara bulutlar dolaşmaya başladı.
Her ne kadar ilk anda çok büyük bir değişiklik beklenmese de, Reuters'ta yer alan analizde, zaman içerisinde sayılarında ciddi bir azalma olabileceği ifade ediliyor. Ancak elbette bu değişim aylar içinde değil yıllar içerisinde olabilecek.
AYDA 500 DOLAR KAZANIYORLAR
Suudi Arabistan'da 20 yaş üzerinde yaklaşık 10 milyon kadın yaşıyor. Bu rakama ülkedeki yabancılar da dahil. Ailelere hizmet veren özel şöför sayısının ise 1.4 milyon kişi civarında olduğu tahmin ediliyor. Şöförlerin ortalama geliri aylık 500 dolar seviyesinde bulunuyor. Kalacak yer ve yiyecekleri de çalıştıkları aileler tarafından karşılanıyor.
Suudi Arabistan'da çalışan şöförlerin yıllık gelirlerinin 8.8 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor.
Suudi ekonomisinden milyarlarca dolarlık pay alan bu şöförlerin ekonomi sahnesinden çekilmesi şöförler için ne kadar kötüyse Suudi Arabistan ekonomisi için ise o kadar iyi. Çünkü şöförlere ödenen paranın çoğu onların kendi ülkelerine gidiyor ve Suudi Arabistan bütçesinde önemli bir açığa neden oluyordu.
Suudi Arabistan ekonomisinde cari açık geçen sene 27.6 milyar dolara ulaştı.
Hanehalklarının bu gider kaleminden kurtulması, özellikle düşük ve orta gelirli aileler açısından ciddi bir tasarruf anlamına gelecek. Sağlanacak milyarlarca dolar tasarruf da ülke bütçe dengesi açısından son derece önemli.
AKARYAKIT TÜKETİMİ ARTACAK
Kadınlara araç yasağının kalkması ülkede araba sahipliğini ve dolayısıyla akaryakıt tüketimini de artıracak. Enerji danışmanlık şirketi FGE'nin tahminlerine göre, kadınlarla birlikte günde 60 bin varillik bir artış söz konusu olacak. Genelde ise yüzde 10'luk bir tüketim artışı olacağı öngörülüyor.
Suudi Arabistan dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı olmasına karşın akaryakıt ürünlerinde ithalatçı konumda bulunuyor.
SÜRÜCÜ KURSLARI GELİYOR
Öte yandan kadınlara araç kullanma hakkının verilmesinin ardından Prenses Nura Bint Abdurrahman Üniversitesi de kadınlar için bir sürücü okulu açılacağını duyurdu. Üniversitenin ülke genelinde 60 binden fazla kadın öğrencisi bulunuyor.
Üniversite, yasağın kalkmasının ardından konu ile ilgili çok önemli bir adım atan kurumlar arasında ilk oldu.
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