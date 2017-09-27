Suudi Arabistan'da kadınların araba kullanmasına izin verilecek

Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz el Suud, kadınların araba kullanmasına izin verilmesine yönelik bir kararname yayınladı.
Saudi Press Agency'ye göre bakanlar bu konuda hazırlamaları gereken raporları 30 gün içinde bitirdikten sonra Haziran 2018'den itibaren ehliyet alacak.
Kadınların araba kullanmasının yasak olduğu tek ülke olan Suudi Arabistan'da kadınlar yıllardır bu uygulamayı protesto ediyordu.
Kurallara uymayı reddeden bazı kadınlar araba sürdükleri için hapis cezasına çarptırılmıştı.
Bu yıl araba sürdüğü için 73 gün cezaevinde kalan Loujain al-Hathloul, kararnameyi Twitter'da yaptığı "Allaha şükür" paylaşımıyla kutladı.
Araba sürme hakkı için kampanya yürüten aktivistlerden Manal al-Sharif ise "Suudi Arabistan bir daha asla eskisi gibi olmayacak" dedi.
'Hayalimdeki arabayı alacağım: Üstü açılır bir Mustang'
Manal al-Sharif, daha önce araba kullandığı için hapis yatmış, arabanın anahtarını kendisine veren erkek kardeşi iki kere gözaltına alındıktan sonra ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.
BBC'ye konuşan ve Cidde kentinde yaşayan bir diğer aktivist Sahar Nassif, kararın ardından "çok çok heyecanlıyım - olduğum yerde sevinçten zıplayım gülüyorum" dedi ve ekledi:
"Hayalimdeki arabayı alacağım: Üstü açılır bir Mustang. Renkleri siyah ve sarı olacak."
ABD Dışişleri Bakanlığı da yönetmeliğin "doğru yönde atılmış bir adım" olduğunu söyledi.
Yasak nedeniyle Suudi Arabistan'da aileler, kadın akrabalarına hizmet etmeleri için şoför tutuyor.
Suudi internet sitesi Al Arabiya'ya göre çoğu Güney Asya'dan 800 bin erkek bu işte çalışıyor.
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