Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın öncülüğünde ülkenin tekstil ve hazır giyim sektörünün gelişmesi için başkent Riyad’da moda haftası düzenleneceği açıklandı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre martın son haftasında gerçekleşecek etkinlikte sergilenecek kıyafetler ise şimdiden merak konusu.

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