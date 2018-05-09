Suudi Arabistan'da patlama sesleri!

Reuters haber ajansı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 4 patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Suudi yetkililerden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Suudi merkezli yayın kanalı Al Arabiya, kent merkezinde duyulan pek çok patlama sesinden sonra, Suudi Arabistan hava savunma kuvvetlerinin başkent Riyad'da bir füzeyi engellediğini duyurdu.

Son yıllarda, Husiler tarafından Riyad'a yönelik füze saldırısı gerçekleştirilmiş, füzeler Suudi Arabistan tarafından havada imha edilmişti.

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