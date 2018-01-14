Suudi Arabistan'da 2 ay önce düzenlenen yolsuzluk operasyonlarında gözaltına alınan ülkenin en zengin adamı Suudi prens El Velid Bin Talal'ın cezaevine gönderileceği öne sürüldü.
Londra merkezli Arap medya kuruluşu El Arabi El Cedid'in haberine göre, uzun bir süre Riyad'da Ritz Carlton otelinde tutulan Prens El Velid Bin Talal, Al Hair hapishanesine gönderildi.
Reuters'ın son dakika olarak geçtiği habere göre ise, bir Suudi yetkili Velid bin Talal ile pazarlıkların sürdüğünü ancak henüz bir anlaşma sağlanamadığını söyledi.
Velid bin Talal, gözaltına alınan yaklaşık 200 kişiden biriydi. Gözaltına alınanların çok büyük bir kısmı serbest bırakılırken, bunun için Suudi hükümetine ciddi miktarlarda ödeme yaptıkları iddia edilmişti. Ancak Velid bin Talal'ın, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın kendisinden istediği 6 milyar doları ödemeyi reddetiği öne sürülmüştü.
Suudi Arabistan'ın en zengin adamı olarak bilinen Prens Velid bin Talal'ın kendi şirketlerinin yanısıra Twitter ve Euro Disney gibi uluslararası şirketlerde önemli oranda ortaklığı bulunuyor.
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