Yerel medyaya göre, Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, ülkenin Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu´na (Nazaha) kamu harcamalarında yer alan kuşkulu ve düzensiz ödemeleri inceleme talebinde bulundu.

Yüksek Mahkeme´nin talebi, ülkenin 4 Kasım 2017 tarihinde, Prens Muhammet bin Selman tarafından başlatılan yolsuzluk karşıtı hareketinin, ikinci perdesi olarak yorumlandı.

DHA'nın haberine göre; Başsavcı Saud al Mojeb operasyonu, "bağımsız yargıya ait bir süreç" ve "şeffaflık, açıklık ve yönetim adına gerçekleştirilmiş bir onarım süreci" olarak tanımlamıştı.

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