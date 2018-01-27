Suudi Arabistan'ın yarı resmi medya organlarından "Ukaz" gazetesinin haberine göre, ülkedeki "yolsuzluk soruşturmaları" çerçevesinde başkent Riyad'daki beş yıldızlı otelde gözaltında tutulan aralarında prens, bakan ve iş adamlarının da bulunduğu yeni bir grup, kendileriyle uzlaşmaya varıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Serbest bırakılanların isimlerine yer verilmeyen haberde önümüzdeki günlerde yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alınan diğer kişilerin de davalarıyla ilgili düzenlemelerin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmaları yönünde adımlar atılacağı belirtildi.

MİLYARDER PRENS BİN TALAL'DAN AÇIKLAMA

Ayrıca Suudi Arabistan'da internet üzerinden yayın yapan "Sabq" gazetesindeki haberde, gözaltına alınanlardan milyarder iş adamı Prens El-Velid bin Talal birkaç gün içinde serbest bırakılmayı umduğunu aktarmış, yetkililerle görüşmelerde herhangi bir yolsuzluğa karışmadığı konusunda ısrar etmeye devam ettiğini söyleyen Bin Talal, hükümet lehine varlıklarından vazgeçmeden Kingdom Holding'in kontrolünde kalmasını umduğunu aktarmıştı. Bin Talal, gözaltındayken kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki söylentileri yalanlarken, İngiliz basınına gözaltındayken ilk fotoğrafı da yansıdı.

İş adamı Talal, Veliaht prens Muhammed bin Selman'ın gerçekleştirdiği reformları desktelediğini, hükümet ile arasında ufak yanlış anlaşılmaların olduğunu sözlerine ekledi.

Mal varlığı hakkında da açıklama yapan Velid, hükümete mal varlığını bırakmak zorunda kalmadan serbest bırakılacağına inandığını ifade etti.

SERBEST BIRAKILDI

Reuters haber ajansından geçen son dakika haberine göre, milyarder Prens El-Velid bin Talal serbest bırakıldı. Aile yakınlarından bir kaynak, bin Talal'ın evinde olduğunu söyledi.

100 MİLYAR DOLARIN GERİ ALINDIĞI İDDİASI

Sabq gazetesi 23 Ocak'ta yayınladığı haberde, Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Komisyonu tarafından, toplumun yakından tanıdığı ekonomi ve siyasetin önde gelen isimleriyle, medya kurumlarının sahipleri ve prenslere kadar uzanan çok sayıda kişinin gözaltına alınmasıyla, yürütülen görüşmeler sonunda 90 kişiyle anlaşmaya varılarak serbest bırakıldığı, ancak 95 kişinin halen gözaltında bulunduğu belirtilmişti.

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cab'a dayandırılan açıklamada, gözaltına alınanlara yönelik hiçbir ihlalin söz konusu olmadığı ve incelemeye tabi olan herkesin avukatıyla görüştürüldüğü aktarılırken, serbest bırakılanların mutlak seyahat özgürlüğüne kavuşturulduğu kaydedilmişti.

Başsavcı Ma'cab'ın Kasım 2017'de yaptığı açıklamada ise hakkında inceleme başlatılanlar ile yapılan görüşmeler sonucu 100 milyar doların geri alındığı vurgulanmıştı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından 4 Kasım 2017'de yayımlanan kraliyet kararnameleri ile Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı. Söz konusu komisyon tutuklama, mal varlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmak ile yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.

Komisyonun kurulmasının hemen ardından başlatılan "yolsuzluk soruşturmaları" çerçevesinde başta Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı Prens El-Velid bin Talal olmak üzere çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmıştı.

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