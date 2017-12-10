Suudi Arabistan'dan ABD'nin Filistin planına 'perde arkasında' destek!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından Suudi Arabistan karar yönelik bir kınama mesajı yayınlamıştı ancak Filistinli yetkililere göre Suudi Arabistan perde arkasında ABD'nin yeni barış planını kabul etmesi için Filistin'e baskı yapıyor.

Reuters'ın dört Filistinli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la yaptığı görüşmede, 2018'in ilk yarısında açıklanacak olan barış planının detayları görüşüldü.

Kasım ayında yapılan görüşmeden Muhammed bin Selman, Mahmud Abbas'tan ABD yönetiminin barış çabalarına destek vermesini istedi. Bir Filistinli yetkiliye göre Suudi Prens Abbas'a, "Sabırlı ol, güzel haberler duyacaksın. Bu barış süreci ilerleyecek." dedi.

Abbas'ın Trump'la yaptığı görüşmede ise, Trump'ın "Hoşuna gidecek tekliflerim olacak" dediği ancak Abbas'ın tüm ısrarlarına karşılık detay vermediği belirtildi. Barış planında Batı Şeria ve Gazze'de Filistin yönetiminin var olacağı ancak Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin kalacağı ve sınır güvenliğinin de İsrail tarafından sağlanacağı iddia edildi. Ancak Filistin tarafı, Doğu Kudüs konusundaki taleplerinin karşılanacağı konusunda şüpheli.

Bölgede artan İran etkisine karşılık ABD ile yakın ilişkilerini devam ettirmeye çalışan Suudi Arabistan'ın, Kudüs konusunda ABD'nin planının bir parçası olduğu düşünülüyor. Öyle ki Filistinli yetkililer, Prens Muhammed'in teklifinin doğrudan Trump'ın damadı ve üst düzey danışmanı Kushner'den geldiğini belirtiyor. Beyaz Saray bu iddiayı reddetse de, Yahudi asıllı olan Jared Kushner'in İsrail-Filistin sorununda rol oynamaya hevesli olduğu ve bölgede yakın ilişki geliştirdiği isimlerden birinin de Prens Muhammed olduğu biliniyor.