Suudi Arabistan'dan ABD'nin Filistin planına 'perde arkasında' destek!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından Suudi Arabistan karar yönelik bir kınama mesajı yayınlamıştı ancak Filistinli yetkililere göre Suudi Arabistan perde arkasında ABD'nin yeni barış planını kabul etmesi için Filistin'e baskı yapıyor.
Reuters'ın dört Filistinli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la yaptığı görüşmede, 2018'in ilk yarısında açıklanacak olan barış planının detayları görüşüldü.
Kasım ayında yapılan görüşmeden Muhammed bin Selman, Mahmud Abbas'tan ABD yönetiminin barış çabalarına destek vermesini istedi. Bir Filistinli yetkiliye göre Suudi Prens Abbas'a, "Sabırlı ol, güzel haberler duyacaksın. Bu barış süreci ilerleyecek." dedi.
Abbas'ın Trump'la yaptığı görüşmede ise, Trump'ın "Hoşuna gidecek tekliflerim olacak" dediği ancak Abbas'ın tüm ısrarlarına karşılık detay vermediği belirtildi. Barış planında Batı Şeria ve Gazze'de Filistin yönetiminin var olacağı ancak Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin kalacağı ve sınır güvenliğinin de İsrail tarafından sağlanacağı iddia edildi. Ancak Filistin tarafı, Doğu Kudüs konusundaki taleplerinin karşılanacağı konusunda şüpheli.
Bölgede artan İran etkisine karşılık ABD ile yakın ilişkilerini devam ettirmeye çalışan Suudi Arabistan'ın, Kudüs konusunda ABD'nin planının bir parçası olduğu düşünülüyor. Öyle ki Filistinli yetkililer, Prens Muhammed'in teklifinin doğrudan Trump'ın damadı ve üst düzey danışmanı Kushner'den geldiğini belirtiyor. Beyaz Saray bu iddiayı reddetse de, Yahudi asıllı olan Jared Kushner'in İsrail-Filistin sorununda rol oynamaya hevesli olduğu ve bölgede yakın ilişki geliştirdiği isimlerden birinin de Prens Muhammed olduğu biliniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.