Suudi Arabistan'dan eğlence sektörüne 64 milyar dolarlık yatırım

- Reuters Suudi Arabistan Aralık ayında ticari sinemalar üstündeki yasakları kaldırdı.

Suudi Arabistan önümüzdeki on yıl içinde eğlence endüstrisine 64 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Suudi Arabistan'da Genel Eğlence Otoritesi başkanı Ahmed bin Akil El Katib, sadece bu yıl 5 bin etkinlik düzenlendiğini söyledi. Bu yılki gösteriler arasında Maroon 5 konseri ve Cirque du Soleil gösterisi de vardı.

Ülkenin ilk opera binasının inşaatına da başkent Riyad'da başlandı.

Eğlence endüstrisine yatırım kararı Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın 2030 Vizyonu olarak bilinen sosyal ve ekonomik reform programının bir parçası.

Prens Muhammed, Suudi Arabistan'ın petrol gelirlerine bağımlılığını azaltmayı, ekonomiyi çeşitlendirmeyi, kültür ve eğlence alanında harcamaları artırmayı hedefliyor.

Aralık ayında Suudi Arabistan hükümeti ticari sinemalar üstündeki yasakları kaldırmıştı.

- Reuters Cirque Eloize Ocak'ta Suudi Arabistan'da ilk gösterisini sundu.

"Eğlence sektöründe 220 bin iş imkanı"

Yerel medyaya konuşan El Katib 2018 yılının sonuna kadar eğlence sektöründe 220 bin kişinin istihdam edilmesini amaçladıklarını söyledi. Geçen yıl bu sayı 17 bindi.

El Katib "Geçmişte yatırımcılar gösterileri yaratmak için krallık dışına çıkıyor sonra Suudi Arabistan'da gösterime sokuyordu. Artık bu değişecek ve eğlenceyle ilgili her şey burada yapılacak. İnşallah 2020 yılına kadar büyük değişiklikler göreceksiniz" dedi.

Ülke turizminin geliştirilmesi için Riyad yakınlarında Las Vegas büyüklüğünde bir eğlence kentinin de inşa edilmesi planlanıyor.

Muhafazakarlığıyla bilinen Suudi Arabistan'da bu karar da ilkler arasında. Geçen ay kadın izleyicilerin futbol maçlarını seyretmesine izin verilmiş ve kadınların Haziran ayından itibaren araba kullanma yasağı kaldırılmıştı.

Prens Muhammed geçen yıl Suudi Arabistan'ın yeniden "Tüm dinlere, geleneklere ve insanlara açık bir ılımlı İslam ülkesi" olacağını açıklamıştı.

Veliaht Prens yüzde 70'inin 30 yaşın altında olduğu nüfusun "dinin hoşgörü ve nezaket geleneklerini tasvir eden bir hayatı istediklerini" söylemişti.

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