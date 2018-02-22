Yerel medyaya göre, Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, ülkenin Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu´na (Nazaha) kamu harcamalarında yer alan kuşkulu ve düzensiz ödemeleri inceleme talebinde bulundu.

DHA'nın haberine göre, Yüksek Mahkeme'nin talebi, ülkenin 4 Kasım 2017 tarihinde, Prens Muhammet bin Selman tarafından başlatılan yolsuzluk karşıtı hareketinin, ikinci perdesi olarak yorumlandı.

Başsavcı Saud al Mojeb operasyonu, "bağımsız yargıya ait bir süreç" ve "şeffaflık, açıklık ve yönetim adına gerçekleştirilmiş bir onarım süreci" olarak tanımlamıştı.

Kasım ayında gerçekleşen Suudi Arabistan'daki yolsuzluk operasyonunda çok sayıda prens, bakan ve birçok işadamı gözaltına alınmış, beş yıldızlı lüks otelde hapishane hayatı sürdürmüşlerdi.

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