ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını açıklamasıyla ilgili çok fazla yayın yapılmamasına dair talimatın ülkedeki televizyon ve radyoların yöneticileriyle, gazetelerin editörlerine gönderildiği söylendi.

Suudi Arabistan ve Bahreyn elçilikleri vatandaşlarını protestolardan uzak durmaları gerektiği yönünde uyarıda bulundu. Suudi Arabistan Twitter sayfasından yaptığı açıklama, "Ürdün'de yaşayan vatandaşlarımızı ve Ürdün'de okuyan öğrencilerimizi güvenliklerini korumak adına halka açık yerlerdeki protestolardan uzak durmaya davet ediyoruz" denildi.

Bahreyn elçiliğinin de resmi internet sitesinden benzer açıklama yapılarak, halka açık yerlerdeki protesto gösterilerinden uzak durulması çağrısında bulunuldu.

Bu uyarılar, siyasilerden ve aktivistlerden sosyal medyada tepki aldı. Suudi yetkililerin neden bu şekilde bir karar aldığı ise bilinmiyor.