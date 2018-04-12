Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Salman'ın, iki günlük İspanya turu kapsamında Madrid'de Savunma Bakanı Maria Dolores de Cospedal ile yaptığı ilk görüşmelerden uzun süredir tartışılan savaş gemilerinin satışı çıktı.

İspanya ve Suudi Arabistan arasında imzalanan çerçeve anlaşması uyarınca İspanyol Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre Suudi Arabistan'a 1.8 milyar dolar değerinde İspanya malı savaş gemisi satılacak.

İki ülke arasında kültür, turizm, teknoloji, bilim ve inşaat alanında da mutabakat anlaşmalarının imzalanması bekleniyor. İspanya'nın Suudi Arabistan Büyükelçisi Alvaro Iranzo Gutierrez, veliah prens Selman'ın ziyaretini ikili ilişkiler açısından "yeni bir boyut" olarak nitelemişti.

İLİŞKİLER ESKİYE DAYANIYOR

2017 verilerine göre, yıllık 5.5 milyar euro ile İspanya'nın Orta Doğu coğrafyasındaki en büyük ticari ortağı Suudi Arabistan.

Enerji alanındaki işlerin yanı sıra başta kutsal şehirler Mekke ve Medine'yi birbirine bağlayan Haramain Hızlı Tren projesi ve Riyad metrosu işlerini İspanyol şirket ve konsorsiyumlar kazanmıştı.

İki ülkenin kraliyet aileleri de uzun süredir yakın ilişkiler içerisinde. Kral Felipe'nin babası Juan Carlos, Suudi Arabistan'ın 1982 ve 2005 yılları arasındaki lideri Kral Fahd ve kardeşi, mevcut lider Kral Selman ile iyi ilişkiler içerisindeydi.

İspanya, Yemen krizinde Suudi Arabistan'ın yanında yer alırken Muhammed Bin Selman'ın ziyareti öncesinde pek çok sivil toplum örgütü söz konusu savaş gemisi anlaşmasının yapılmaması için eylemler düzenliyordu.