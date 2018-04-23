Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin Yemen'in kuzeybatısında düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Hacce ilindeki hastaneden yapılan açıklamada, gece saatlerinde düzenlenen saldırıda 46 yaralının hastaneye getirildiği, 30'unun çocuk olduğu, gelinin de hayatını kaybedenler arasında olduğu belirtildi.

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