Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, ülkenin batısındaki Taif kentinde bulunan Özel Dağ Savaşı Merkezinde gerçekleştirilen tatbikatın dağlık bölgelerdeki savaş operasyonları üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın tatbikattan sorumlu komutanı Albay Fevvaz bin Muhammed el-Useymi, yaptığı açıklamada, tatbikatın iki ülke arasındaki ortak askeri iş birliğini güçlendirmeyi ve tecrübe paylaşımını hedeflediğini söyledi.

Useymi, tatbikat kapsamında dağlık bölgelerdeki becerilere yoğunlaşılarak, hava ve kara kuvvetlerine ait uçaklarla desteklenen özel operasyonlar ile saldırı operasyonlarının yapılacağını ifade etti.

Suudi Arabistan ve Fransa arasında Kasım 2013'te de "Rec 1" tatbikatı gerçekleştirilmişti.

suudi arabistan

fransa

askeri tatbikat