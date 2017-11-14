Suudi Arabistan: Gözaltına alınanlar adil yargılanacak

Suudi Arabistan'ın BM Daimi Temsilcisi Abdallah Al-Mouallimi, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Yemen, Lübnan ve ülkesindeki yolsuzluk nedeniyle yapılan gözaltılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Suudi Arabistan'ın Yemen'e abluka uygulamadığını savunan Mouallimi, Yemen'de deniz ve hava limanlarının kapatılmasını Riyad'a füze fırlatılmasının ardından alınan "geçici önlemler" olarak değerlendirdi.
AA'nın jaberine göre, Yemen'deki kapatılan limanların 24 saat içinde açılacağını belirten Mouallimi, Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'nında ise denetimlerin artırılması gerektiğini, BM denetim mekanizmasının sadece büyük gemileri kontrol ettiğini, küçük ve orta boy ebat gemilerin denetlenmediğini ve Husilere verilen silahların bu limandan geldiğini söyledi.
Denetimler artırılmadan Hudeyde Limanı'nın açılmayacağını aktaran Mouallimi, Husileri, Yemen'e insani yardımları engellemek ve gelen yardımları kara borsada satmakla suçladı.
Suudi Arabistan'daki gözaltılara ilişkin de değerlendirme bulunan Mouallimi, "Gözaltına alınanların adil yargılanacağını temin edebilirim." dedi.
Mouallimi, kaç kişinin göz altına alındığı sorusuna, "bu bilgiyi güvenlik yetkililerin açıklayacağı" yanıtını verdi.
Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Suudi Arabistan'da göz altında olup olmadığına ilişkin bir soruyu Mouallimi, "saçmalık" olarak değerlendirdi.
Mouallimi, Hariri'nin "neden uzun süredir Suudi Arabistan'da olduğu" sorusuna ise Hariri'nin Suudi Arabistan'da bir evi, arkadaşları ve destekçileri olduğunu ve orada olmasının garip karşılanmaması gerektiği yanıtını verdi.
Saad Hariri, kurduğu hükümetin güvenoyu almasının üzerinden bir yıl geçmeden 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" belirten Hariri, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" kaydetmişti.
Lübnan'ın istifa eden başbakanı Hariri, dün Riyad'dan katıldığı bir televizyon programında, "ülkesine yakında döneceğini ve istifası ile ilgili anayasal gereklilikleri yerine getireceğini" söylemişti.
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