Suudi Arabistan, körfez medyasına göre turizmi geliştirme planları kapsamında Katar sınırındaki kara bağlantısını ortadan kaldıracak bir kanal projesi üzerinde çalışıyor. Arab News'in haberine göre 9 firmalık bir konsorsiyum ile de yatırım finansmanı sağlanacak.

Lisans ve onay aşamasında olan ve Salwa şehriyle Khawr Al-Udayd olarak bilinen iç denizi birbirine bağlayacak projenin tamamlanma süresi ise sadece 12 ay. Ülkenin doğu sahili şeridinin tamamını kapsayacak kanal projesi gerçekleşirse sınırdaki komşu Katar ada olacak.

El değmemiş doğal kumlu coğrafyası ve coğrafi önemi dolayısıyla seçilen bölge projenin yapılmasını engelleyecek dağ vb. doğal engellerin en az olduğu nokta olarak dikkati çekiyor. Üstelik hat üzerinde tarım ve yerleşim arazisi de bulunmuyor.

200 metre genişliğindeki kanalın derinliği 15-20 metre civarında olacak ve 60 kilometre boyunca uzanacak. Böylelikle 295 metre uzunluk ve 33 metre genişliğin altındaki her türlü kargo ve yolcu gemisinin kanaldan geçişi de mümkün olabilecek.

Projenin başlangıç yatırımı tutarının 2.8 milyar Suudi Arabistan Riyali yani yaklaşık 750 milyon dolar olacak. Katar'ın projeye ne tepki vereceği merak konusu...