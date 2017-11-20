Suudi Arabistan: İran'ın saldırganlığına kayıtsız kalmayacağız

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyir ülkesinin İran'ın saldırganlığına kayıtsız kalmayacağını söyledi.
Adil el-Cübeyir, İran'ın "Arap dünyasına müdahalesini" kınadıklarını belirtti.
Arap Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Mısır'ın başkenti Kahire'deki olağanüstü toplantısında konuşan El-Cübeyir, gerektiğinde ulusal güvenliklerini ve halklarını korumakta tereddüt etmeyeceklerini vurguladı.
Aynı toplantıda konuşan Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed el-Halife de Lübnan'ı tamamen, İran'ın desteklediği Hizbullah hareketinin kontrolü altında olduğunu söyledi.
"Halen İran'ın bölgedeki en büyük kolu terörist Hizbullah'tır" diyen el-Halife, Hizbullah'ın Lübnan'da hükümet ortağı olduğunu hatırlattı, Beyrut yönetimine sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulundu.
Suudi Arabistan'a yakın bir isim olan Lübnan Başbakanı Saad Hariri 4 Kasım'da Riyad'da İran ve Hizbullah'ı suçlayıcı bir açıklama yaparak istifa etmiş, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn Suudi Arabistan'ı Hariri'yi "rehin almakla" ve istifaya zorlamakla suçlamıştı.
Hariri ve Suudi Arabistan suçlamaları reddediyor.
Fransa'dan sonra bugün Mısır'a gidecek olan Hariri, Çarşamba günkü Bağımsızlık Günü kutlamalarında Lübnan'da olacağını söylemişti.
Arap Birliği Dışişleri Bakanlarının olağanüstü gündemle toplanmasını Suudi Arabistan istemişti.
Bahreyn'in yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt de, Suudi Arabistan'ın talebine destek vermişti.
Toplantıda İran'ın "sınır ihlalleri" ele alındı.
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, konuyu BM Güvenlik Konseyi dahil çeşitli uluslararası kuruluşların gündemlerine taşıyacaklarını belirterek, "İran'ın tehditleri tüm sınırları aşmış ve bölgeyi tehlikeli bir şekilde uçurumun eşiğine getirmiştir" dedi.
Antalya'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise Suudi Arabistan'ı eleştirdi.
Zarif, "Maalesef Suudi rejimi gibi ülkeler farklılıklara dayalı bir politika izliyorlar" dedi.
4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeydoğusuna Yemen'den atılan bir balistik füze, hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirilmişti.
Saldırıyı Yemen'de isyancı Şii Husiler üstlenmişlerdi.
Suudi Arabistan İran'ı, Husilere füze tedarik etmekle suçluyor ve bunun bir "saldırı eylemi" olduğunu vurguluyor.
Yemen'deki iç savaşta İran Husileri, Suudi Arabistan ise merkezi hükümeti destekliyor.
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