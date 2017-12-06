Suudi Arabistan Kralı Selman: Müslüman halkları tahrik eder

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ABD Başkanı Donald Trump ile Kudüs meselesiyle ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kudüs'ün statüsüyle ilgili herhangi bir değişikliğin, barış müzakerelerine zarar vereceği ve bölgede gerginliği artıracağı konusunda uyaran Selman, Kudüs'ün konumu itibarıyla ve Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ilk kıblesi olmasından dolayı böylesi tehlikeli bir adımın dünyadaki tüm Müslüman halkları tahrik edeceğini vurguladı.

Kral Selman ayrıca Suudi Arabistan'ın geçmişten bu yana Filistin halkına ve tarihi haklarına destek verdiğini belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında ise ABD'nin böyle bir adım atmasının "tarafsız tutumuna zarar vererek gerekçesiz bir yandaşlık olacağı" uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Bu adımın son derece tehlikeli yansımaları olacak. İsrail-Filistin çatışmasını daha da içinden çıkılamaz hale getirecek ve barış sürecini canlandırmak için sarf edilen çabaları baltalayacak." değerlendirmesine yer verildi.