Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kahire'deki Mısır Kıpti Kilisesini ziyaret ederek, Papa II. Tavadros ile görüştü.

Kilise tarafından yapılan yazılı açıklamada, Veliaht Prens Muhammed'in Kıpti Kilisesi'ni ziyaretinde Kıpti lider Papa II. Tavadros ile görüştüğü ve bunun Suudi Arabistan'ın kurulduğu 1932 yılından bu yana bir ilk olduğu belirtildi.

Görüşmede Kıpti lider Tavadros'un, "Suudi Arabistan'daki son gelişmeleri beğeni ile izliyoruz." dediği kaydedildi.

Kilise resmi sözcüsü Bolis Halim, Veliaht Prens Muhammed'in, Kıpti lider Tavadros'a hitaben, "Sizi ve burada bulunanların hepsini Suudi Arabistan'a davet ediyorum." dediğini ifade etti.

Görüşmede Suudi Arabistan Veliaht Prensi’nin geçen yıllarda meydana gelen kilise saldırılarında hayatını kaybedenler nedeniyle taziyelerde bulunduğu da aktarıldı.

Veliaht Prens Muhammed, El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ile de görüştü.



Öte yandan ziyarette, Mısır ve Suudi Arabistan arasında 16 milyar dolarlık bir yatırım fonunun da kurulmasını içeren 4 ayrı antlaşma imzalandığı ifade edildi.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve beraberindeki heyet dün akşam Mısır'a gelmişti.

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