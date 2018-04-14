Suudi Arabistan’dan vatandaşlık alarak tarihe geçen ilk robot Sophia önümüzdeki hafta İstanbul’da düzenlenecek bir etkinlikte sorulara yanıt verecek.

Sanırım karşılaşacağı sorulardan biri de ‘Robotlar işimizi elimizden alacak mı?’ olacak. Zira gelişen teknojiyle birlikte çalışanların işsiz kalma endişesi artıyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) geçen ay yayınladığı rapora göre robotların eline korkulandan daha az iş geçecek.

Gazete Habertürk'ten Naime Sert'in haberine göre, 35 üyeli örgütün Türkiye’nin de bulunduğu 32 üyesiyle yaptığı araştırmaya göre işlerin yüzde 14’ü tamamen otomasyona dayalı olmaları nedeniyle gelecekte robotların eline geçme riski taşıyor. Bu da 66 milyon kişinin işsiz kalması demek.

TÜRKİYE’DE RİSK YÜZDE 55

Araştırma Slovak çalışanların yüzde 62 oranıyla robotlarla yer değiştirme riski en yüksek millet olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye’de ise bu oran yüzde 55 olarak hesaplanmış. Yunanistan ve Litvanya da yüzde 57 ile en yüksek risk bölgesinde yer alan ülkeler.

Dünyada nüfusa oranlandığında en çok otomobil üreten ülke olan Slovakya’nın otomasyondan en çok etkilenecek ülke olması sürpriz değil. Çünkü otomotiv firmaları yıllardır bunun için yatırım yapıyor. Rapora göre Slovakya’daki işlerin yüzde 33’ü yüksek otomasyon riski taşıyor.

KALİFİYE OLMAYAN ETKİLENECEK

Türkiye’nin de otomasyondan en fazla etkilenecek ülkeler listesinde yer almasının nedeni istihdamın ağırlıklı olarak hizmet sektörüne dayanması. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2017 yılında istihdam edilenlerin yüzde 19.4’ü tarım, yüzde 19.1’i sanayi, yüzde 7.4’ü inşaat, yüzde 54.1’i ise hizmet sektöründe yer aldı.

OECD’nin raporuna göre imalat sanayii, tarım, hizmet ve inşaat otomasyondan en fazla etkilenecek sektörler. Yani asıl tehlike, kalifiye olmayan pozisyonlar üzerinde yoğunlaşıyor. Bu gidişle donanımı artıramayan vasıfsızlaşacak, asgari ücretin sahibi ise yapay zekâ olacak. Bu nedenle eğitime daha fazla önem verilmesi, gençlerin işe hazırlanması, çalışanlara da duruma uyum sağlamalarını kolaylaştıracak destekler verilmesi gerekiyor.

YENİ TEKNOLOJİLER YENİ BECERİLER GEREKTİRECEK

Raporda ele alınan 32 OECD ülkesinde otomasyon ve yapay zekâ nedeniyle önemli değişim gösterme olasılığı yüzde 50 ila 70 arasında olan işlerin oranı yüzde 32 olarak belirlendi.

Bu da mevcut işlerin gelecekte tamamen otomasyona geçmese de yeni teknolojilerle beraber icra edilen mesleklerin de değişim göstereceğini ve yeni beceriler gerektireceğini ortaya koyuyor. Yüksek risk, işlerin değişme olasılığının yüzde 70’ten fazla olduğuna, yüzde 50 ila 70 arasındaki risk de mesleklerin önemli oranda değişime uğrayacağına işaret ediyor.