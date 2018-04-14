Suudi Arabistan’dan vatandaşlık alarak tarihe geçen ilk robot Sophia önümüzdeki hafta İstanbul’da düzenlenecek bir etkinlikte sorulara yanıt verecek.
Sanırım karşılaşacağı sorulardan biri de ‘Robotlar işimizi elimizden alacak mı?’ olacak. Zira gelişen teknojiyle birlikte çalışanların işsiz kalma endişesi artıyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) geçen ay yayınladığı rapora göre robotların eline korkulandan daha az iş geçecek.
Gazete Habertürk'ten Naime Sert'in haberine göre, 35 üyeli örgütün Türkiye’nin de bulunduğu 32 üyesiyle yaptığı araştırmaya göre işlerin yüzde 14’ü tamamen otomasyona dayalı olmaları nedeniyle gelecekte robotların eline geçme riski taşıyor. Bu da 66 milyon kişinin işsiz kalması demek.
TÜRKİYE’DE RİSK YÜZDE 55
Araştırma Slovak çalışanların yüzde 62 oranıyla robotlarla yer değiştirme riski en yüksek millet olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye’de ise bu oran yüzde 55 olarak hesaplanmış. Yunanistan ve Litvanya da yüzde 57 ile en yüksek risk bölgesinde yer alan ülkeler.
Dünyada nüfusa oranlandığında en çok otomobil üreten ülke olan Slovakya’nın otomasyondan en çok etkilenecek ülke olması sürpriz değil. Çünkü otomotiv firmaları yıllardır bunun için yatırım yapıyor. Rapora göre Slovakya’daki işlerin yüzde 33’ü yüksek otomasyon riski taşıyor.
KALİFİYE OLMAYAN ETKİLENECEK
Türkiye’nin de otomasyondan en fazla etkilenecek ülkeler listesinde yer almasının nedeni istihdamın ağırlıklı olarak hizmet sektörüne dayanması. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2017 yılında istihdam edilenlerin yüzde 19.4’ü tarım, yüzde 19.1’i sanayi, yüzde 7.4’ü inşaat, yüzde 54.1’i ise hizmet sektöründe yer aldı.
OECD’nin raporuna göre imalat sanayii, tarım, hizmet ve inşaat otomasyondan en fazla etkilenecek sektörler. Yani asıl tehlike, kalifiye olmayan pozisyonlar üzerinde yoğunlaşıyor. Bu gidişle donanımı artıramayan vasıfsızlaşacak, asgari ücretin sahibi ise yapay zekâ olacak. Bu nedenle eğitime daha fazla önem verilmesi, gençlerin işe hazırlanması, çalışanlara da duruma uyum sağlamalarını kolaylaştıracak destekler verilmesi gerekiyor.
YENİ TEKNOLOJİLER YENİ BECERİLER GEREKTİRECEK
Raporda ele alınan 32 OECD ülkesinde otomasyon ve yapay zekâ nedeniyle önemli değişim gösterme olasılığı yüzde 50 ila 70 arasında olan işlerin oranı yüzde 32 olarak belirlendi.
Bu da mevcut işlerin gelecekte tamamen otomasyona geçmese de yeni teknolojilerle beraber icra edilen mesleklerin de değişim göstereceğini ve yeni beceriler gerektireceğini ortaya koyuyor. Yüksek risk, işlerin değişme olasılığının yüzde 70’ten fazla olduğuna, yüzde 50 ila 70 arasındaki risk de mesleklerin önemli oranda değişime uğrayacağına işaret ediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.