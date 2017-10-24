Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Abdulaziz El Suud, başkent Riyad'da 88 ülkeden 3500 kişinin katıldığı büyük yatırım konferansında çok önemli açıklamalarda bulundu.
Muhammed bin Selman yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın 'ılımlı İslam'a' dönüş yapacağını açıklayarak, "Hayatlarımızın 30 yılını aşırı fikirlerle anlaşmaya çalışarak geçirmeyeceğiz, onları bugün yok edeceğiz" dedi.
Modern Suudi krallığının yüzü olacağı düşünülen Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan petrole bağımlı ekonomiden kurtarmayı hedefleyen 'Vizyon 2030' isimli projenin de arkasındaki isim olarak gösteriliyor.
Reformcu yapısıyla öne çıkan ve babası Kral Selman tarafından bu yılın ilk aylarında veliaht prens ilan edilen Muhammed bin Selman, dış politikadaki şahin tavrıyla da biliniyor.
KIZILDENİZ KIYISINDA 500 MİLYAR DOLARLIK MEGAKENT
Petrole bağımlı Suudi ekonomisinin kaynaklarını çeşitlendirmeyi planlayan ve bunun için politik ve sosyal reformların yanı sıra ekonomik bazı kararlar almanın hazırlığınıda olan Muhammed bin Selman'ın açıkladığı ilk kararlardan birisi Kızıldeniz kıyısına kurulacak megakent oldu.
Riyad'daki uluslararası yatırım konferansında yaptığı konuşmada NEOM isimli projenin detaylarını anlatan veliaht prens, proje için 500 milyar dolar fon ayrıldığını belirtti.
Komşu ülkeler Ürdün ve Mısır ile de bağlantısı olacak olan megakentin, enerji, su, biyoteknoloji, gıda, ileri üretim, eğlence gibi endüstrilere odaklanması planlanıyor.
26 bin 500 kilometrekarelik bir alana kurulacak olan NEOM kentinin, Süveyş Kanalı yakınlarında deniz ticaret yollarına yakın bir bölgede inşa edilmesi bekleniyor.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a göre NEOM'un inşası 2025 yılında tamamlanacak.
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Misafir 7 dakika öncebizimkilere duyurulur00
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Misafir 12 dakika önceÇok önemli bir olay. İnşallah başarırlar00
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Misafir 12 dakika önceherkes için iyisi olur00