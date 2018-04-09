Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian tarafından Le Bourget Havalimanında karşılandı.

Bir süredir Amerika'da bulunan ve yaptığı reformların ardından Amerika'da da takım elbise giyerek, dünyaca ünlü kahvecide görüntülenen, Google, Apple gibi şirketlerle temasta bulunan Selman, Fransa ziyaretinden önce ABD Başkanı Donald Trump'a mektup yazarak memnuniyetini dile getirdi.

Selman mektubunda, "Dost ülkenizden memnuniyetle ayrılıyorum. Misafirperverliğiniz ve sıcak karşılamanız için size teşekkür ve şükranlarımı sunmak isterim. Bu ziyaret vesilesi ile iki ülke arasındaki bütün alanlarda genişlemeye devam eden tarihi ve stratejik ilişkilere bir kez daha saygı duydum. Ziyaret esnasında gerçekleşen görüşmelerin, iki dost ülke ve halkımızın yararına karşılıklı işbirliği bağlarını güçlendirmede ve bu ilişkilerin derinleştirilmesinde katkısı bulunacağını vurguluyorum. Size sağlık ve mutluluk, dost ABD halkına da refah ve ilerlemelerinin devam etmesini dilerim. Muhammed bin Selman bin Abdulaziz Al Suud."

Selman'ın bu ziyareti, Trump'ın Suriye'nin yeniden inşa süreci için Suudi Arabistan'dan 4 milyar dolarlık katkı talep ettiği ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile önceki gün yaptığı telefon görüşmesinde Suudi kralın bu talebe "evet" yanıtı verdiği iddialarını güçlendirirken, konuyla ilgili ABD ve Suudi makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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