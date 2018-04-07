Time dergisine verdiği röportajda ülkesindeki cinsiyet eşitliği alanında attığı adımlardan bahsederken, Hazreti Muhammed'in eşlerini örnek gösterdi.

ABD temaslarını sürdüren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, yaptığı reformlar ve Amerika'da gerçekleştirdiği temaslarla dikkat çekerken, ABD basınına verdiği röportajlarla da ilgi odağı oldu. Time dergisine kapak olan Selman, "Biri çıkıp kadınların spor müsabakalarına katılamayacağını söylerse, ona Peyhamberimiz Hazreti Muhammed'i hatırlatırım. Peygamberimiz, eşi Hazreti Ayşe ile yarışırdı. Biri çıkıp kadınların iş dünyasında yer alamayacağını söylerse, ona Hazreti Muhammed'in iş kadını olan eşi Hazreti Hatice'yi hatırlatırım" sözleriyle dikkat çekti.

Suudi Prens, The Atlantic dergisine verdiği röportajda da, Suudi Arabistan'ın "Yahudi karşıtı söylemler ürettiği" yönündeki soruyu yine Hazreti Muhammed örneği vererek yanıtlamış, "Ülkemizin Yahudilerle bir sorunu yok. Peygamberimiz Muhammed (SAV), Yahudi bir kadınla evlenmişti. Sadece arkadaşlık değil, evlilik yaptı. Peygamberimizin komşuları Yahudiydi. ABD'den, Avrupa'dan Suudi Arabistan'ı ziyaret etmek için gelen çok sayıda Yahudi bulabilirsiniz. Hristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler arasında bir sorun yok." açıklamasında bulunmuştu.

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