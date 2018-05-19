Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ABD ve Avrupa turunun üzerinden 27 gün geçmesine rağmen kamuoyu önünde görünmemesi, dedikodulara neden oldu.

MbS olarak da anılan Veliaht Prens Muhammed, en son 29 Nisan'da ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yan yana görülmüştü. İran merkezli Keyhan Gazetesi, Muhammed'in "bir darbe ile öldürülmüş olabileceğini" ileri sürdü.

Bunun üzerine MbS, özel kalem müdürü Bedr el-Asakir aracılığıyla Twitter'da bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta, MbS, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Bahreyn Emiri Hamed bin İsa el-Halife ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed ile gayet samimi bir halde poz vermiş olarak görünüyor. Görüşmede Katar krizinin ele alındığı tahmin ediliyor ancak yeri ve tarihi konusunda bir bilgi verilmedi.

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