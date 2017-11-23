Suudi Arabistan, Yemen'de insani yardıma izin verecek

- BBC

Suudi Arabistan, Yemen'de isyancı Şii Husilerin elinde bulunan limanlara insani yardım taşıyan gemilerin yanaşmasına izin vereceğini açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğünde ülkede Husilere karşı savaşan koalisyondan yapılan açıklamaya göre, limanlar Perşembe günü açılacak. Başkent Sana'daki havalimanına da insani yardım taşıyan uçaklar inebilecek.

Koalisyon güçleri iki hafta önce isyancıların Riyad'a füze atmasından sonra kontrolleri artırmıştı.

Limanların tekrardan açılması, Birleşmiş Milletler'in acil çağrılarının sonucu.

Dünya Sağlık Programı, Dünya Gıda Programı ve UNICEF geçen hafta yaptıkları ortak açıklamada bir an önce limanların açılmaması halinde "çoğu çocuk binlerce masum insanın kimsenin haberi olmadan öleceği" uyarısında bulunmuştu.

- AFP Birleşmiş Milletler gemilerinin limanlara yanaşmasına izin verilmiyordu

BM'ye göre ülkedeki milyonlarca insan açlık nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor.

Yemen, gıdasının yüzde 80'ini ithal etmek zorunda. Kontroller sıkılaştırılmadan önce de, dünyada gıda yetersizliğinin en fazla olduğu ülkeydi.

Koalisyon ayrıca çok yakında "kapsamlı bir insani yardım planı açıklayacaklarını ve Yemen halkına yardım ederek ülkenin her vilayetindeki gıda ihtiyacını karşılayacaklarını" duyurdu.

Norveç Mülteci Konseyi Başkanı ve eski BM yöneticisi Jan Egeland ise Twitter'dan yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın kararının umut verici olduğunu söyledi.

Jan Egeland ayrıca bir uyarıda da bulundu:

"Bütün liman ve havalimanlarının büyük bir nüfusu besleyebilecek ticari gıda ve ihtiyaç malzemeleri nakliyatına açılması lazım. Yalnızca insani yardım açlık sorununu çözemez."

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