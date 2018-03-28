Suudi Arabistan Borsası Tadawul'un başına geçtiğimiz yıl Şubat ayı başında geçen ve bu pozisyona gelen ilk kadın olan Sarah Al-Suhaimi, CNBC'de yayınlanan bir programa konuk oldu.

Aramco'nun halka arzı ile ilgili soruyu yanıtlayan Sarah Al-Suhaimi, "Hazır olmak için herşeyi yapıyoruz. Ortadoğu'nun en büyük borsasıyız. Dünyada en büyük 24'üncü, gelişmekte olan ülkelerde de likidite olarak 7'inci sıradayız. Aramco'nun halka arzına hazırlık için aynı zamanda Nasdaq ile de işbirliği yapıyoruz" dedi.

BORSALAR ARAMCO'NUN PEŞİNDE

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun halka arzı ile ilgili gelişmeler son dönemde halka arzların en sıcak konusu. Şirketin yüzde 5'lik kısımının özelleştirilmesinden 100 milyar dolarlık gelir beklenirken, dünyanın önde gelen bir çok borsası bu halka arza evsahipliği yapmak için yarış halinde.

Aramco'nun halka arzı ile ilgili çıkan en son haberlerde halka arzın 2019 yılına kaldığı iddia edilmişti. Halka arz için Suudi Arabistan'ın yanında Londra, New York ve Hong Kong borsaları da güçlü adaylar.

Aramco'nun değeri 2 trilyon dolar civarında bulunuyor.