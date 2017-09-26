Suudi Arabistan'da üst düzey bir eğitim yetkilisi, Kral Faysal'ın Birleşmiş Milletler'de çekilmiş bir fotoğrafının yanına Star Wars karakteri Yoda'nın montajlanmış halinin ders kitaplarına girmesi üzerine kovuldu.

Popüler kültür karakterlerini, tarihi fotoğraflara montajlayan bir Suudi sanatçının yaptığı görselin ders kitabına nasıl basıldığı ise gizemini koruyor.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Eğitim Bakanı Ahmed El İsa, yapılan yanlışlık için özür dilerken, kitabın toplatılacağını ve doğru versiyonunun dağıtıma sürüleceğini söyledi.

Yapılan yanlışlığın ardından müfredat ve eğitim programlarından sorumlu bakanlık müsteşarı Mohammed Al Harthi görevden alındı.