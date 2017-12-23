Wall Street Journal gazetesinin soruşturmaya yakın Suudi yetkililere dayandırdığı haberinde, dünyanın en zengin işadamlarından biri olan El Velid'in özgürlüğü için Suudi hükümetinin 6 milyar dolar talep ettiği iddia edildi.

Gözetim altında tutulan 62 yaşındaki, dünyanın en zengin 57'inci kişisi Prens El Velid'in başta Twitter, Apple olmak üzere dünyanın birçok önemli şirketinde hissesi bulunuyor ve servetinin 18 milyar dolar civarında olduğu söyleniyor.

Hakkında kara para aklama ve rüşvet verme iddiaları bulunan Velid'in hükümetle anlaşmaya gitmemesi halinde savcıların resmi soruşturma açması bekleniyor.

El Velid Bin Talal

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