Müslüman ülkeler arası ittifak sağlanacak mı?

Müslüman 40 ülkenin en yetkili savunma görevlileri dün Riyad'da bir araya geldiler. Bu grup, aynı zamanda ülkesinin savunma bakanı olan Prens Muhammed'in iki yıl önce kurduğu bir ittifakın içinde yer alan bir oluşum.

Prens Muhammed, aşırı muhafazakar Suudi krallığında İslamiyet'in daha ılımlı ve hoşgörülü bir türünü uygulayacağını açıklamıştı.

Prens Muhammed toplantıya katılan delegelere, Mısır saldırısının "çok acı bir olay" olduğunu söyledi ve "terörizm ve aşırıcılığın uluslararası rolünü güçlü ve uluslararası bir biçimde değerlendirmemiz gerek" dedi.

İslami Askeri Terörle Mücadele Koalisyonu adlı grup, İslam Devleti örgütü bayrağı taşıyan militanların yaptığı Mısır saldırısının ardından, henüz kesin bir karar almış değil.

Grubun üyeleri, militanlarla mücadele için birbirinden yardım talebinde ya da teklifinde bulunabilecekler. Bu yardım askeri, mali, malzeme ya da deneyim biçiminde olabilecek. Daimi merkezi Riyad'da olacak olan grup, finansal ya da ideolojik terörle de mücadele edecek.

Delegelere hitap eden Prens Muhammed, "Terörizm ve aşırıcılığın en büyük tehdidi, sadece insanları öldürüp nefret

yayması değil, dinimizin itibarını lekelemesi ve inancımızı çarpıtmasıdır" dedi.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı süren mücadelenin içinde olan Irak ve Suriye gibi, Suudi Arabistan'ın bölgesel rakibi olan İran da bu gruba üye değil.

Katılan ülkeler temel ilkelerde birlik içinde olsalar da, görüşmelerde farklı öncelikler ortaya çıktı. Yemen, dikkatin İran, el Kaide ve İslam Devleti üzerine odaklanmasını isterken, Türkiye, PKK'ya karşı "dostlarının desteğini" istedi.

Girişimi eleştirenler, koalisyonun Suudi Arabistan'ın dış politikada daha ağırlıklı bir konumuna gelmesine yardımcı olabileceğini söylüyorlar.

Bunun için Suudi Arabistan muhtemelen yoksul Afrika ve Asya ülkelerini kendi yanına çekmek isteyecek.

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