Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD'deki temasları kapsamında New York Eski Belediye Başkanı ve iş adamı Michael Bloomberg ile New York kentinde dünyaca ünlü bir kahvecide görüştü. Görüşmeye, Suudi Arabistan'ın ABD Büyükelçisi Prens Halid bin Selman da katıldı.

İngiltere ziyaretinde İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmesinde geleneksel kıyafetleriyle görüntülenen Selman, ABD'de bu kuralın dışına çıktı ve dünyaca ünlü bir kahvecide takım elbisesiyle modern kıyafetler içinde görüldü.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Görüşmede esnasında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından BM'nin Yemen'e insani yardımlarını desteklemek için 930 milyon dolar bağış da takdim edildi.

Görüşmenin ardından Bin Selman herhangi bir açıklama yapmadan ayrılırken, gazetecilerin sorularını Prens'e eşlik eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr yanıtladı.

Cubeyr, "Suudi Arabistan, İran'a uygun bir zamanda uygun şekilde karşılık verme hakkını saklı tutuyor." dedi.

Öte yandan, ABD'deki iki haftalık ziyareti kapsamında New York Times gazetesi editörleriyle de bir araya gelen Muhammed bin Selman, İran nükleer anlaşmasına yönelik eleştirilerde bulundu.

New York Times'ın haberine göre, bu anlaşmanın İran'ın nükleer silahlar edinmesini sadece geciktireceğini savunan Bin Selman, "Geciktirerek ve (İran'ın) bombayı edinmesini izleyerek merminin kafanıza ulaşmasını bekliyorsunuz. Bu nedenle bugün harekete geçmek zorundasınız." diye konuştu.

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