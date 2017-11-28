Reuters'ın haberine göre, 4 Kasım'da yapılan yolsuzluk operasyonu sonucu tutuklanan Suudi Ulusal Muhafızları Bakanı Prens Miteb bin Abdullah serbest bırakıldı

Suudi Arabistan'daki yolsuzluk operasyonları sonrası kraliyet mensubu prensler de dahil, Suudi Arabistan'ın en zenginleri ve en güçlülerinden oluşan 200 kişi 4 Kasım'dan beri Riyad'daki Ritz Carlton gözaltında tutuluyor.

Suudi Prens serbest bırakıldı!