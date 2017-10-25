Suudi Prens Uber yerine Lyft'i seçti

Suudi Prens El-Velid bin Telal tarafından yönetilen ve Forbes 2000 listesine göre 12 milyar dolar piyasa değeri olan kraliyet şirketi Kingdom Holding 247.7 milyon dolarlık yeni yatırımını yapacağı şirketi seçti.

Apple, Amazon, Twitter gibi pek çok teknoloji devinde yatırım yapılmasını sağlayan ve 2020 yılında dünyanın en uzun binası olan 1000 metrelik Cidde Kulesi'ni yapacak şirketin Başkanı Suudi Prens El-Velid bin Telal bu kez Lyft girişiminde karar kıldı.

Lyft aynı zamanda Uber'in en büyük rakibi olarak görülüyor. F Serisi yatırım turunda 1 milyar dolar toplamayı amaçlayan Lyft, Suudi Arabistan şirketinden 100 milyon doları kaptı. Bunun 31 milyon doları Kraliyet adına olacak. Suudi Prens El-Velid bin Telal, ikincil piyasada da 147 milyon dolar değerinde Lyft'e ait imtiyazlı hisse senedi aldı.

Geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan Varlık Fonu (PIF) değeri 70 milyar dolar olduğu belirtilen Uber'e 3.5 milyar dolar yatırmıştı ancak Wall Street Journal fonun bu yatırımdan memnun olmadığını yazmıştı.

Suudi Prens El-Velid bin Telal de ilk tercihinin Uber olduğunu ancak hisse değerlerinin çok yüksek olması nedeniyle Lyft ile pazara giriş yapmaya karar verdiklerini belirtti. CNBC televizyonuna konuşan Prens şu ifadeleri kullandı:

Hem Uber hem de Lyft ile görüşme halindeydik fakat iki şirketi de değerlendirdikten sonra Lyft'in daha iyi bir giriş noktası olacağını düşündük. Çünkü o dönem Uber en yüksek değerindeydi dolayısıyla Lyft'e yatırım yaptık.

Tercihlerinin Lyft olduğu için Uber'in iyi olmadığına dair bir fikre kapılmanın yanlış olacağını vurgulayan Suudi Prens El-Velid bin Telal bu işi Uber'in başlattığını söyledi.

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