Vogue Saudi Arabia Dergisi'nde yayımlanan pozların ardından, sosyal medyada prensese yönelik tepki mesajları yağdı. Tepkilerin nedeni ise yasağın kalkmasına haftalar kalan Suudi Arabistan'da kadınların otomobil kullanması yasağının kalkması için mücadele eden kadın aktivistlerden 30'unun tutuklandığı dönemde prensesin bu pozları vermesiydi.

Suudi kadınlar, prensesin de tutuklanması gerektiğini savundu. Daha muhafazakârlar ise prensenin başörtüsüne rağmen saçlarının büyük bölümünün açıkta olduğuna ve makyaj yaptığına dikkat çekti. Bir bölümü ise dergi tarafından prensesin yasağın kalkmasının ardındaki güç olduğu ifadesini eleştirdi.

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