Suudi Prensler için şok iddia: Para verin, serbest kalın!

İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesi, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Suudi prensler ile iş adamlarının mal varlıklarının yüzde 70'ine el konulmasının amaçlandığını yazıyor.

Konuya yakın iki kaynak, "Yetkililer gözaltındakilere 'Para verin, serbest kalın' diyor. Suudi Arabistan’ın eriyen hazinesine bu şekilde kaynak sağlanması hedefleniyor. Gözaltındaki bazı isimler, mal varlıklarının önemli bir bölümünün Riyad'a devri karşılığında serbest kalmaya razı" diyor.

Haberde pazarlıkların gözaltındaki isimlerin tutulduğu Riyad'daki Ritz-Carlton otelinde yapıldığı da haberde yer alan bilgiler arasında.

Haberde 'Uzun süre düşük seyreden petrol fiyatları nedeniyle Suudi Arabistan'ın bütçe açığı geçen yıl 79 milyar dolar seviyesine kadar yükselmişti' ifadesine yer verilirken, savcılığın 'Yolsuzlukların maliyeti 100 milyar dolara ulaşıyor' açıklaması da bulunuyor.

Financial Times'a konuşan kaynaklardan birisi, yolsuzluk soruşturmasının kapsamı genişlerken yeni gözaltı operasyonlarının da beklenebileceğini söylüyor.

Suudi Prensler

suudi arabistan

yolsuzluk

gözaltı