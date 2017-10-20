Suudi vaizden kadınlar hakkında çirkin açıklama!

Ahmed Bin Saad Al Qarni, "Makyaj ve parfüm kullanarak evini terk eden bir kadın zinaya mahkum" dedi. Suudi vaizin, kadınların "taciz ve zinanın nedeni" olduğunu öne sürmesi sosyal medyada tepkiye yol açtı.
Ahmed Bin Saad Al Qarni, söylemlerine bir kadının bir erkeği 'uyardığını' gösterdiğini iddia ettiği bir video ile başladı. "Eğer erkek kendisine tecavüz ederse, haysiyetine ağlayarak evine dönecek. Yemin ederim kadınlar taciz ve zinaya neden oluyorlar. Bu videodaki kadına bakın, o arabayı süren adamı durduran ve onunla arabaya binen kadınlardan biri. Evinden makyaj ve parfümle ayrılan bir kadın zinacıdır." açıklaması yaptı.
Bazı Suudi kadınlar din adamının sözlerine karşılık verdiler. Yüksek lisans öğrencisi Reema, "El-Qarni, biz Suudi kadınların günlük olarak ne yaptığımıza dair hiçbir fikri yok. Hicab, abaya ve niqab giyen kadınların her gün taciz edildiğini bilmelidir. Cinsel tacizin, ne giydiğimizle, ne şekilde davrandığımızla, ne söylediğimizle kurbanlarla hiçbir ilgisi yok. Bunu binlerce kez söyleyeceğiz. İfade özgürlüğüne inanıyorum, ancak burada değil, bağnaz ifadelerle değil. Bu adam sözlerini geri almalıya da onlardan sorumlu tutulmalıdır." dedi.
Geçen ay kadınlara yasal olarak araba kullanma hakkı verildikten sonra, Suudi hükümeti şimdi de cinsel tacizi cezai bir suç olarak gösterecek yasa çıkarmayı düşünüyor.
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