Kasım ayında gerçekleşen Suudi Arabistan'daki yolsuzluk operasyonunda çok sayıda prens, bakan ve birçok işadamı gözaltına alınmış, beş yıldızlı lüks otelde hapishane hayatı sürdürmüşlerdi. Usame bin Ladin'in kardeşi Bakr bin Ladin de gözaltına alınan isimler arasındaydı. Suudi yetkililer, 11 Eylül saldırısını düzenleyen Usame bin Ladin'in kardeşi Bakr bin Ladin'in de serbest bırakıldığını duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde milyarder iş adamı Prens El-Velid bin Talal da serbest bırakılmış, gözaltındaki isimlerin Suudi yetkililerle uzlaşmaya giderek anlaştıkları belirtilmişti.
Suudi Arabistan'da yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle gözaltına alınan prensler ve iş adamlarının aralarında bulunduğu kişilerden 325'inin serbest bırakıldığı, 56 kişinin ise hala gözaltında tutulduğu ve haklarındaki soruşturmanın devam ettiği duyuruldu.
Haklarında başka suçlamaların da olduğu 56 kişi hakkındaki soruşturmaların devam ettiği ifade edilen açıklamada, devlet hazinesine iade edilen tutarın şu ana kadar 400 milyar riyal (yaklaşık 106 milyar dolar) değerinde olduğu kaydedildi.
Açıklamada, gözaltında bulunan 56 kişinin kimlik bilgilerine ilişkin ise bilgiye yer verilmedi.
SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ 'YOLSUZLUK' GÖZALTILARI
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından 4 Kasım 2017'de yayımlanan kraliyet kararnameleriyle Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı. Söz konusu komisyon tutuklama, mal varlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmakla yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.
Komisyonun kurulmasının hemen ardından başlatılan "yolsuzluk soruşturmaları" çerçevesinde başta Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı Prens Velid bin Talal olmak üzere çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmıştı.
Bugün Suudi Arabistan'ın yarı resmi medya organlarından "Ukaz" gazetesinde yer alan haberde, ülkedeki "yolsuzluk soruşturmaları" çerçevesinde başkent Riyad'daki otelde gözaltında tutulan aralarında prens, bakan ve iş adamlarının da bulunduğu yeni bir grubun, kendileriyle varılan uzlaşmanın ardından serbest bırakıldığı aktarılmıştı.
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