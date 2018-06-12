Suudi Arabistan Havayolları'nın (SAUDIA) geleneksel iftar yemeği, havacılık ve turizm sektöründen temsilcilerin katılımyla gerçekleştirildi. Suudi Arabistan Havayolları Türkiye Genel Müdürü Yarub Almadany iftar sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
“SUUDİ ARABİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE YÜZDE 80 ARTIŞ VAR”
Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, Türkiye’ye ilk 4 ayda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 160 bin Suudi vatandaşın geldiğinin hatırlatılması üzerine Almadany şöyle dedi:
"İki ülke arasında geçtiğimiz yıl 750 bin civarı hac ve umre yolcusu olmak üzere 2 milyon yolcu taşıdık.Turizm ve aynı zamanda iş trafiğinde hatırı sayılır bir artış var. Türkiye pazarında büyümeye devam edeceğiz.Çünkü ilk çeyrekte Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye yaklaşık yüzde 80’lik bir artış gerçekleşti.Bu bize ilerisi için güzel bir gösterge oldu."
MEDİNE VE RİYAD SEFERLERİ ARTACAK
İstanbul Yeni Havalimanı(İYH) ile birlikte İstanbul’a sefer sayılarını artıracaklarını dile getiren Suudi Arabistan Havayolları Türkiye Genel Müdürü Yarub Almadany sözlerine şöyle devam etti.:
Türkiye pazarının potansiyeline inanıyoruz. Sefer artışlarımız Türk turizmine olumlu yansıyacak. Yeni havalimanı ciddi bir hub olacak. Bu durum Saudia’nın yolcu sayısını ve başka noktalara seferlerine de olumlu yansıyacak. Orada uçuş sayılarını artırıp koltuk arzını da yükseltmeye çalışacağız.
Yolcu sayımızı da yüzde 25 artırmayı düşünüyoruz. İYH ile ilgili taşınma çalışmalarımızı yapıyoruz. Mevcut İstanbul’dan Riyad ve Medine seferlerini birden ikiye çıkarmayı düşünüyoruz. 3 tane de Cidde seferimiz var dolayısıyla ilk etapta İYH’de günlük 7 kapasiteye çıkmayı hedefliyoruz.
"HEDEFİMİZ İZMİR ÜZERİNDEN EGE BÖLGESİNİ SUUDİLERE AÇMAK"
Suudi Arabistan Havayolları'nın Türkiye Genel Müdürü Yarub Almadany, İYH’nin güzelliğinin kendilerin servis anlayışını da çok olumlu etkileyeceğini söyledi.Şu anda Atatürk Havalimanı’nın limitleri zorladığını ifade eden Almadany, “İstanbul Yeni Havalimanında çok daha rahat hareket edeceğimize inanıyorum.Bu da bize çok pozitif yansıyacak” şeklinde konuştu.
Kısa bir süre önce başlayan İzmir-Suudi Arabistan arasındaki seferlerde çok iyi artış yaşandığını dile getiren Almadany,”Ben de dahil Suudi vatandaşları Türkiye’yi çok seviyoruz. İzmir seferlerinde artış var. Bayram sonrası tatil trafiğinde de çok büyük artış bekliyoruz. İzmir’e 15-16 bin alım gücü yüksek Suudi vatandaşımızı taşıyacağız. İzmir hattında hedef noktalarımız İzmir base(ana üs), oradan Bodrum,Marmaris, Fethiye. Güzel Ege bölgemizi Suudlara açmak. Bu bölgelere çok büyük katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Çok memnunuz İzmir’den” dedi.
YILLARA GÖRE TÜRKİYE’YE GELEN SUUDİ VATANDAŞI SAYISI
2015:450 bin
2016:530 bin
2017:651 bin
2018(Ocak-Nisan):160 bin
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